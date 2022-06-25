美國最高法院推翻墮胎的憲法保障後，迪士尼公司和臉書母公司Meta等美國企業今天表示，如果員工必須跨州到外地墮胎，公司將提供差旅費補助。

美國聯邦最高法院今天推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，賦予各州禁止墮胎的權力。多州料將因此進一步限制或禁止墮胎，使得女性僱員必須到合法的州才能墮胎，否則可能挨罰，有的州罰則高達10萬美元或10年牢獄之災。

路透社報導，根據迪士尼公司（Walt Disney Co.）發言人說法，公司今天告訴員工仍會致力提供全面的福利措施以便員工取得優質的醫療照護，包括提供到外地墮胎的差旅費補助。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc發言人表示，員工跨州尋求生殖照護服務的差旅費將可報銷，但「鑒於涉及法律複雜性」，公司也在評估如何做最好。

但Meta也開始限制內部有關最高法院裁定的討論。據西雅圖一名Meta員工在社群平台領英（LinkedIn）的發文，論壇「職場」（Workplace）版主以「尊重溝通」政策禁止員工討論政治話題為由，刪除提及墮胎的貼文。

這名員工寫道，版主也刪除即將離職的營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）譴責這項裁定的臉書貼文連結。Meta發言人被問到限制內部討論的消息時，婉拒就內部政策置評。

支持墮胎的政策因公司而異。

最高法院有關墮胎權裁定草案在5月曝光後，許多企業表示會協助尋求生殖服務的員工支付旅費，包括線上評價網站Yelp、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）等。

蘋果公司（Apple）重申支持員工自行就生殖健康做出相關決定，若附近沒有相關服務，公司也會補助差旅費。

然而，提供墮胎相關補助的企業，可能易遭反墮胎團體和共和黨執政州發起訴訟，甚至可能受到刑事處罰。

律師與專家表示，僱主可能被控公司政策違反了禁止、促進或協助和教唆墮胎的州法。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110625