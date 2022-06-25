新北市25日舉辦「海洋造林珊瑚復育」計畫，將在貢寮卯澳灣種植500株珊瑚。（張志康攝）

新北市推動「海洋造林珊瑚復育」計畫，市長侯友宜25日與海洋保育署、英國在台辦事處、國立台灣海洋大學共同宣布新北市海洋造林珊瑚復育啟動，英國在台辦事處代表鄧元翰也與侯友宜合作，響應珊瑚復育推動。

英國在台辦事處代表鄧元翰表示，今年是英國女王伊莉莎白二世在位70年的「白金禧年（PlatinumJubilee）」，英國在台辦事處將女王去年發起的「女王的綠色樹冠」植樹活動，從陸地延伸到海洋，共植友誼珊瑚，紀念臺英友誼長存。

鄧元翰指出，「女王的綠色樹冠」植樹活動與今天的海洋造林、珊瑚復育活動目的不謀而合，鼓勵大家重視地球保育，無論是在陸地或是海洋，為我們的後代子孫打造一個綠色潔淨的未來。

每年的6月8日是世界海洋日（World Oceans Day），很高興看到在侯市長領導之下，新北市政府從3年前就開始培育珊瑚，不僅在陸地造林，也為海洋造林。

侯友宜也表示，新北市擁有145公里的海岸線，其中包括台灣本島極北端富貴角，與極東的三貂角，外圍海域潮流交匯，更蘊育出豐富的海洋生物資源。為了維護我們賴以為生的海洋，呼應今年聯合國世界海洋日主題「振興：海洋的集體行動」，新北市政府結合產官學力量，積極維護保育本市海洋生態。

新北市除了在市屬海域放流種苗、漁業資源保育巡護與補助漁會清除海域覆網，並與國立臺灣海洋大學合作執行珊瑚復育，除了在新北市海洋資源復育園區海底池培育了1275株珊瑚，並於108年起辦理珊瑚小學堂海洋教育體驗課程。迄今已吸引6000人次認識珊瑚及體驗珊瑚復育工作，提供民眾親身體驗海洋生態保育的可貴，今年預計在貢寮卯澳灣種植500株珊瑚，拓展新北市海域珊瑚生態。

侯友宜表示，珊瑚礁生態為海洋中不可或缺的重要角色，有「海中熱帶雨林」之稱，涵養了許多海洋生物，市府推動海洋造林珊瑚復育，以積極行動來維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，市府也將持續與各單位合作推動山海造林，讓新北市成為幸福宜居的生態城市。