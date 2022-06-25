國民黨原訂將在8月28日於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）舉辦黨內全代會，日前指控桃園市府出爾反爾，以辦羽毛球賽為由不出借，實質上是政治打壓，爭議不斷，引起國民黨人士反彈。經議長邱奕勝出手協調後，市府決定8月27日羽球賽結束後立即整理場地，讓國民黨全代會能如期於8月28日在巨蛋辦理。

詹賀舜說，國民黨欲租借場地，原其洽詢日期為8月26至28日，而市府人事處舉辦「公教人員盃羽球賽」日期為8月26至27日，因此租借日期有所衝突。國民黨於6月23日始來文申請，尚未完成借用程序，依照規定，於同一時段有多數人申請使用同一場地，應以體育活動優先借用，市府皆依法行政，並無臨時拒借。

據了解，議長邱奕勝在看到新聞吵得沸沸揚揚後，決定出手協調。詹賀舜表示，議長辦公室於24日晚間出面協調，市府規畫在8月27日「公教人員盃羽球賽」結束後，盡快整理巨蛋場地，讓國民黨可以提早進場布置，於8月28日舉行全代會，這是雙方為了讓2場活動皆能順利舉辦，所找出的圓滿解決方式。

詹賀舜也提出3點聲明，第1點，市長鄭文燦對體育館租借只有1個要求，就是依法行政，讓體育館發揮以體育活動為優先的多元使用模式；第2點，不論租借單位為何，只要符合規定、正式行文租借且有檔期，體育局都會核准，這個規則行之有年，並未因人改變；第3點，市府不會禁止任何政黨租借體育館場地，只是必須正式行文，也不能因為身分為政黨，改變租借規定。