本土疫情持續延燒，24日更出現全台首例猴痘確定病例，引發民眾恐慌。一份最新民調指出，衛福部部長陳時中防疫滿意度為62.5％，其中高雄市的滿意度更高達74％，新北市也有62％，就連最低的台北市都有51％，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言「快昏倒了」，大批網友則相當憤怒。

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中公布「陳時中帶領團隊制定新冠防疫政策和表現」最新民調，滿意度為62.5％、不滿意度34.7％；民調交叉分析發現，陳時中在高雄市的滿意度為74％、新北市62％，最低的是台北市卻也有51％。

針對民調結果，吳子嘉直呼「太離譜了」，他看了民調之後都快昏倒了，這代表全台灣的老百姓接受民進黨在疫情的執政缺點，以及支持改過以後的優秀成果，他只能這樣解讀。

此消息引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「做成這樣還有62.5％，真是嚇死人」、「死忠的果然死忠」、「黨性戰勝一切」、「沒什麼好昏倒的，台灣人就是這樣，看看去年公投結果就知道」、「還是那句話，勿忘台灣愚民多」、「難怪蔡政府可以無視防疫，一心顧好選舉，反正只要贏了就怎樣都行」。