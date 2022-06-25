文面國寶林智妹辭世，花蓮縣長徐榛蔚哀悼致意並頒發表揚狀。（花蓮縣府提供）

文面國寶林智妹（賽德巴克族名Ipay WiLang），6月18日病逝，享壽101歲，今天在花蓮縣卓溪鄉山里部落老家舉行安息禮拜，文化部次長蕭宗煌代表總統頒贈褒揚令，縣長徐榛蔚也頒發表揚狀，她說Ipay阿嬤的離世，代表著台灣原住民族這彩虹般的文化資產永遠消失了，留下無限的遺憾與哀傷。

家人今天在自宅舉行安息禮拜，文化部政務次長蕭宗煌、總統府發言人Kolas Yotaka谷辣斯・尤達卡、文史工作者田貴實，縣長徐榛蔚等多人出席追思。蕭宗煌代表總統頒發褒揚令，由由林智妹女兒林朝花代為接受，現場氣氛莊嚴肅穆。

徐榛蔚說，大家齊聚Ipay Wilang阿嬤的靈前，在這片美麗土地上、在她慈愛的面容前，她是我們情感上的母親，而在台灣原住民族悠遠璀璨的傳統文化上，她更是一位我們仰望的偉大母親。

徐榛蔚提到，2009年，花蓮縣政府將文面傳統登錄為民俗類無形文化資產。當時有古阿采、方阿妹、陳清香、邱春妹、鄭好妹和林智妹等6位保存者。2019年，苗栗縣泰雅族柯菊蘭阿嬤辭世後，年近百歲的Ipay阿嬤成了碩果僅存的文面國寶，而今Ipay阿嬤的離世，大家心中的那一塊文化角石也永遠的崩裂了。

文面文史研究學者Kimi Sibal田貴實老師說，每一位文面耆老的凋零，他都會親自前往道別，但這是最後一次送別文面耆老，送別台灣原住民族文面文化的共同記憶，也代表著他記錄文面文化的工作來到了終點，而這個終點，何其沉重，竟教人如此的悲慟。

Ipay阿嬤15歲，正值荳蔻年華，象徵純潔美麗與智慧的額文被日本殖民政府強制清除，成了歷史的創傷與疤痕。但Ipay阿嬤仍然勇敢地為族群文化保存、重現印記，也讓那淡淡的印記成了台灣最珍貴的、永不消失的榮耀記憶。

Ipay阿嬤也是賽德克族編織技藝的傳承者，她從8歲起開始織布，到80歲眼睛退化無法明視為止，她所身穿的美麗族服，全都是自己親手編織縫製。甚至，在唯一的女兒林朝花女士嫁去宜蘭南澳鄉時，Ipay阿嬤還親手編織了71件賽德克族傳統服飾給女兒做嫁妝。

Ipay阿嬤樂觀開朗而風趣，年輕時曾經擔任神學院的族語老師，為族語傳承奉獻心力。阿嬤的歌喉與身段極佳，除了熟悉許多傳統歌謠與舞蹈之外，她也經常自編自唱，但如今都已成了絕響。