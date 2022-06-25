科學家在加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）的紅樹林發現史上最大細菌－華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica）。

科學家在加勒比海法國屬地瓜德羅普（Guadeloupe）一處溼地發現至今已知全世界最大的細菌－華麗硫珠菌（Thiomargarita magnifica），這種細菌長約1公分，有如人類的眼睫毛，肉眼可見。

英國《衛報》（The Guardian）報導，美國與法國科學家近期宣布，在瓜德羅普淺層熱帶海洋濕地中腐爛的紅樹林樹葉上發現至今全世界最大的細菌「華麗硫珠菌」，這種細菌呈現白色細長條狀，長約1公分，大小有如人類的眼睫毛，是全世界第一個肉眼可見的細菌，它甚至比先前已知最大的細菌大上50倍。

Researchers have discovered a bacterium—named Thiomargarita magnifica—that challenges the prevailing view of bacterial cell size. It is larger than all other known giant bacteria by ~50-fold. Learn more: https://t.co/bvUSuR2ebK #ScienceResearch pic.twitter.com/RC8YWm4sVA — Science Magazine (@ScienceMagazine) June 23, 2022

對科學家來說，這隻細菌的巨大體型也讓他們相當驚訝，因為根據細胞代謝（cell metabolism）模型，細菌通常不會長到這麼大，科學家先前曾推估最大的細菌大小，但當時推估出來也僅是華麗硫珠菌的1/100。

共同撰寫這份研究的加州勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）科學家沃蘭（Jean-Marie Volland）表示，感覺大概就像一般人遇到另一個和聖母峰一樣高的人。

Scientists have discovered the world's largest known bacteria, reaching up to one centimetre (0.4-inches) in length



+ The species, called Thiomargarita magnifica, was discovered on sunken leaves in the waters of a mangrove swamp in Guadeloupe, Lesser Antilles in the Caribbean pic.twitter.com/bXxWe4i36u — Daily Mail Online (@MailOnline) June 24, 2022

這隻細菌最初是由安地列斯大學（University of the Antilles）生物學教授格羅（Olivier Gros）發現的，他當時在尋找紅樹林生態中的共生細菌，他說他第一眼看到時腦海中閃過「奇怪」2字，研究團隊透過顯微鏡，進一步發現這隻細菌有非常奇怪的內部構造，多數細菌的狀況是，DNA會在細胞內自由飄浮，不過華麗硫珠菌的DNA更有組織，而且內部的基因數量是其他細菌的3倍。

科學家目前仍不清楚華麗硫珠菌為何會長到這麼大，其中比較可能的解釋是為了躲避獵食者。

🗨️'It’s 5,000 times bigger than most bacteria,' said marine biologist Jean-Marie Volland



🗨️ 'To put it into context, it would be like a human encountering another human as tall as Mount Everest' pic.twitter.com/IP9ggPdxhg — Daily Mail Online (@MailOnline) June 24, 2022

不過長這麼大也代表將失去部分細菌獨有的優勢，包括自由移動、殖民新地方。

美法科學家23日在國際期刊《科學》（Science）發布研究成果。