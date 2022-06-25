苑裡鎮黃姓男子釣竿被偷向山腳所警方報案追查，結果查出嫌犯竟是一隻黑貓。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

貓兒成小偷 苑裡民眾釣竿被竊警方循線追出貓兒涉案

苗栗縣苑裡鎮1名黃姓男子，日前騎電動機車赴山腳里1家賣場購物，完畢欲騎車離去時，發現放在電動機車腳踏墊上的1根釣竿不翼而飛，黃某隨報警查辦，通霄警分局山腳所員警據報積極當成重要刑案追查，結果調閱店外監視器影像一看，員警啞然失笑，竟然是一隻黑貓兒乘黃某不注意叼走釣竿，警方研判可能是釣竿上有魚腥味，貓兒一時嘴饞才偷走釣竿，正擴大搜尋貓兒及釣竿下落。

苑裡鎮黃姓男子日前晚間許騎電動機車到山脚里賣場購物，買完出來後，發現放置電動機車上踏板上的釣竿不翼而飛，隨向轄區山腳所報案。員警受理後先到現場實地勘查失竊經過後，並調閱賣場及警察局路口監視器影像過濾，因遭竊時段出入賣場人潮眾多，原以為是路人順手牽羊將釣竿竊走，但看完所有監視畫面，都未發現有任何人靠近偷走釣竿，案情頓時陷入膠著。

員警耐心將賣場監視畫面複製帶回所內細心過濾，才發現有隻黑色野貓乘黃某進入店內購物時，在黃某電動機車附近來回觀察後，以迅雷不及掩耳的速度將釣竿刁走，警方重回賣場附近搜尋，但未發現野貓及釣竿踨跡，警方將查證結果告訴黃某，黃覺得不可置信，員警研判可能是釣竿上有魚腥味，野貓一時嘴饞才將釣竿走。