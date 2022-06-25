從年初至今，道瓊指數跌幅超過20％，宣告墜入技術性熊市。但歷史經驗顯示，大幅修正之後，往往醞釀反彈機會，以標準普爾500指數(S&P 500)為例，自1971年以來共有11次跌幅接近或超過20％，但若在股市修正後進場並持有超過三個月，上漲機率超過9成；若持有1年以上，平均報酬率則是17.6％。

傳奇基金經理人-彼得‧林區(Peter Lynch)曾說過：「下跌正是好機會，去撿那些慌忙逃離風暴的投資者丟下的便宜標的」。經國泰金(2882)旗下國泰世華銀行統計，理財客戶2022年1至4月基金定期定額申購狀況維持高度穩定，反映多數投資人仍選擇留在市場。國泰世華銀行指出，在市場低谷調整期間，多數也是基本面評價良好、估值偏低的高品質股票價值浮現的時候，建議投資人不妨利用此時調整投資策略，以較低成本持續買進評價良好的金融商品，以期後續市場反彈時的報酬。

投資人究竟該何去何從？或許可從近期市場資金流向中找到答案。國泰世華銀行指出，展望2022下半年市場，可根據兩個策略挑選出高品質標的。

策略一，納入具防禦力的高息收資產，例如公用事業、醫護產業這類兼具高息收與防禦性質的資產；前者通常具寡占、甚或壟斷特質；後者則屬民生不可或缺；這類產業多數體質穩健，且獲利穩定、有較高現金殖利率的特性，相對容易獲得市場青睞。

策略二，在投資組合中納入債券配置，鎖定現金流。目前升息趨勢下，建議投資人可以納入優質企業發行的公司債；而短天期的投資級債券因存續期短，受利率影響相對較低，在接下來的升息循環可望有較佳表現，對於追求穩定現金流的投資人是不錯的選擇。

國泰世華銀行表示，在全球主要央行貨幣政策更為明朗、通膨降溫、經濟數據轉強之前，市場高波動恐難以避免，相較於一次性單筆投入，投資人可善用定期定額逢低布局，運用時間效果來分散投資風險。同時，把握數位通路的優惠方案，來進一步降低投資成本，恰逢繳稅期間，國泰世華銀行推出限時優惠方案，凡刷國泰世華卡繳納綜所稅達新台幣30萬(含)以上高額繳稅族，於2022年7月7日至2022年8月19日期間內單筆申購基金，可享手續費0元優惠一次，民眾不妨多加利用，循序漸進達成長期理財目標。