短短500公尺，地方等了30年，新竹市公道三25日正式通車。（陳育賢攝）

短短500公尺，地方等了30年，新竹市公道三25日正式通車！為打通市區通往香山地區的外環連絡通道，新竹市政府與住戶共同努力，斥資超過25億元、花費近8年，終於完成公道三新闢道路開通，即起成為台1線重要的替代道路，未來可加速西區與香山區域發展。

新竹市公道三新闢道路工程，歷經30年今天上午正式通車，市長林智堅透過線上視訊與副市長沈慧虹、立委柯建銘、原住戶等多人共同見證，他表示，今天是新竹市的大喜日子，由衷感謝大家共同見證新竹交通歷史性的一刻，這短短500公尺讓新竹人等待了30年，歷經了5任市長。

林智堅說，打通公道三起初最大的阻力就是78戶原住戶，但他們從對路線有爭議、疑慮，到後來成為最重要的助力，特別感謝他們的成全，也感謝當時議長謝文進與現任議長許修睿與所有議員，有大家高度支持，才能順利推動公道三相關修法政策與經費。

他特別感謝前議長鄭成光，林智堅指出，公道三是全國第1個舉辦都市計畫聽證會的道路徵收案，在地有許多聲音，鄭前議長當時代表市府到中央參加聽證會，以在地民代身分發聲，為公道三走出關鍵一步。

另感謝立委柯建銘對新竹這8年來各項建設的支持，市府在公道三工程投入超過25億元，感謝中央挹注5億元。

主持通車儀式的副市長沈慧虹則表示，打通公道三是她公職生涯中很重要的任務，也是重要的成長養分，她表達3個感謝，包括感謝78戶原住戶無私成全新竹人30年的期待，以及感謝市府同仁，在過程中堅定、勇敢、努力面對，最後則是感謝議員與在地里長，協助與居民溝通、了解政策。

她感動的說，「我們做到了」，市長交付的任務沒有困難與容易的差別，只有能不能完成市民期待的差別，公道三打通，讓新竹擁有1條最完整的外環系統。

市府工務處長葉時青表示，公道三新闢道路的開通，將成為新竹市台1線重要的替代道路，且可加速西區與香山區域發展，促進新竹市生活圈互動，紓解尖峰時段交通壅塞情形，深富當地民眾及民意代表的期待。