台中市萬和宮決議今年中元節比照去年，取消信眾贊普及代辦普桌，去年法會僅限由志工參與普度法會。（萬和宮提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市萬和宮決議今年中元節比照去年，取消信眾贊普及代辦普桌，去年法會僅由志工參與普度法會。（萬和宮提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠肺炎疫情逐漸緩降，但中部地區仍處高原期，台中市每日新增確診數，更已連續12天位居全國各縣市之冠，台中市南屯區萬和宮，考量疫情仍嚴峻，決定今年中元中元普度法會，仍維持不開放（受理）信眾贊普及代辦普桌。

萬和宮24日上午舉行董監事聯席會議，針對今年中元普度法會，是否開放信眾贊普進行充分討論，會中認為新冠肺炎疫情仍然嚴峻，決議360桌普度法會供桌的供品，全數由萬和宮購置。

同時也將比照去年，不開放信眾贊普及代辦普桌，普度法會後供品，則悉數贈送南屯區內弱勢團體及低收入戶。

萬和宮董事長蕭清杰表示，慶讚中元普度，是萬和宮的年度重要法會之一；因廟埕整建擴大，及因應信眾需求，2009年中元節起，開始接受信眾代辦普桌，獲得熱烈回響。

當年共計有多達330信眾參加，自備供品的信眾，則於中元節當天下午到萬和宮法會現場登記，領取普度旗，加入普度法會行列；之後普度法會的普桌數年年增加。

蕭清杰指出，去年疫情嚴峻，萬和宮遵照中央及市府規定，縮小普度法會規模，取消信眾贊普及代辦普桌；今年中元節也將比照去年辦理。

萬和宮強調，儘管不開放（受理）信眾普贊，仍將比照往年儀規，誠敬莊嚴舉辦今年普度法會，包括聘請普銓法師（彰化朝天堂坐座師曾國安）主坐，8月11日（農曆7月14日）晚上11時、即子時，全體董監事參加啟請、請神、安神位，及敬拜三界公、地官大帝聖誕誦經後，安地基王、孤魂。

隔天、中元節清晨7點，萬和宮誦經團早課；上午9點，由輪值的常務監事簡萬水等六位董監事代表董事長，依次前往鄰近的南屯里福德廟田心里福德廟、南屯里善修堂、永定里百姓公及文昌公廟等「獻外敬」行香，邀請各廟眾神、法界眾生，到萬和宮參加普度法會。下午6時開香，隨即放燄口及法師坐座、誦經，預計晚間9時左右，法會功德圓滿落幕。