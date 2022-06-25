世界衛生組織正評估將列最高層級公衛警報的猴痘正式入侵台灣，25歲德國返台男子證實感染，家住台南，病毒兵臨城下引爆市民驚恐，台南市衛生局25日發聲明稱20名接觸者目前皆無感染症狀。

新冠肺炎正肆虐台南市，每天動輒3000至4000人感染，許多人正經歷確診、隔離，驚聞新病毒猴痘已進入台灣，且在台南市，不少網友看見患者症狀，驚呼「這病好醜，我不行」、「好煩，到底還有多少傳染病？」。

台南市衛生局25日發聲明，宣稱確診猴痘男子狀況已好轉，20名接觸者目前皆無症狀，強調猴痘是密切接觸感染，並非如新冠肺炎病毒的口沫空氣傳染，且致死率低，痊癒機率高，盼安民心，提醒海外返台民眾留意症狀。

該德國留學生目前收治於醫院負壓隔離病房，衛生單位預計健康監測至7月14日。

台南市衛生局說明，猴痘屬人畜共通傳染病，雖可人傳人，不過猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或為照顧確診者的醫護。

猴痘相關症狀包含皮膚病灶如斑疹、丘疹、水泡、膿疱、發燒、畏寒或寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大(如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處)、極度倦怠。

台南市衛生局呼籲，國際猴痘疫情擴大，民眾應避免接觸齧齒動物和靈長類動物、生病或死亡動物，食物必須徹底煮熟才食用，同時避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播。