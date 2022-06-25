桃園25日新增3272例本土個案，衛生局長王文彥說明，24日確診數為4020例，下降約18.61％，其中65歲以上個案占9.60 ％、18歲以下個案占21.30％，至今累計41萬6923本土個案，疫情呈現穩定下降的趨勢。

王文彥指出，快篩陽性民眾大多就近在30家醫院及269家診所進行判讀及尋求醫療照護服務，24日桃園市社區醫療採檢站的看診人數降至151人、PCR採檢人數共223人，5月11日至6月24日累計看診人數為2萬4577人，累計PCR採檢人數為10萬6246人。社區醫療採檢站需求逐漸減少，將自27日起縮減剩下2站。

桃園區中路運動公園服務時間為星期一、三、五、日；中壢區中正公園服務時間為星期二、四、六，開設社區醫療採檢站，其餘社區醫療採檢站暫停服務。

王文彥說，目前桃園市的居家照護在案數共2萬9703人，截至6月24日，照護案件累計41萬2249人，已完成40萬6401人，累計完成率近99％，感謝各醫院及基層診所第一時間提供確診民眾即時的照護與關懷。

王文彥提及，許多長者已符合第4劑疫苗接種資格，市府規畫在27日上、下午開設26處社區接種站，提供莫德納及高端疫苗接種服務；29日上午提供BNT及高端疫苗接種服務，讓滿65歲以上、原住民族55歲以上長者、距離接種第3劑已滿5個月的長者，施打第4劑疫苗，尚未施打第1、2、3劑的長者也可施打，目前疫苗數量充足，民眾可以安心前往接種。