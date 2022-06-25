香港女子天團「Twins」成員阿Sa(蔡卓妍)，無論在團體中還是solo出擊，都有相當不錯的成績，2006年與香港男星鄭中基結婚，於2010年離婚，之後與男星陳偉霆、富二代石恆聰傳出戀情，但最後仍是失敗收場。近日阿Sa上節目，自曝過去曾遭前男友劈腿，而且還是阿嬌(鍾欣潼)帶著她去抓姦，這段故事引起網友討論。

大陸戀愛真人秀《遲到的戀人》找來八位離婚的單身男女，共處屋簷下重新發展戀愛關係。節目請來許多明星觀看並給予意見，阿Sa大方在節目上分享：「我剛剛入行的時候，那時候有一個男朋友，這個男朋友當時阿嬌也認識，然後我有一天打電話給我那個男朋友，打了很久都沒接，結果到晚上的時候，阿嬌回來遇到我，表情是想說不能說的狀態」，那時候阿Sa就覺得不對勁，最後阿嬌決定跟阿Sa說她男朋友在跟另外一個女生約會，當時阿Sa還不相信，阿嬌就親自帶阿Sa去捉姦。

阿Sa說：「然後門一打開，我就看到我那時候的男朋友跟一個女生在一起了。」讓旁邊的節目主持人大讚：「我覺得阿嬌很猛，反正就是很勇。」該片段釋出後，有網友聯想阿Sa過往情史，推測這個前男友疑似是男星鄭中基，鄭中基是阿Sa入行後第一位公開承認的男友，且交往期間鄭中基桃色新聞不斷，過去兩人曾經秘婚長達4年，直到2010年被記者挖出2006年在國外登記結婚，同年宣布已經離婚，消息震驚演藝圈。