梁瀚名平時就有健身習慣，對自己的身材十分滿意。（TVBS提供）

《機智校園生活》是近期熱播的青春愛情喜劇，除了有學生們青澀的戀愛，也有大人們浪漫的感情線發展，每天的劇情都充滿了粉紅泡泡。其中愛雅與梁瀚名近日更重現經典「仰臥起坐之吻」，讓人臉紅心跳超害羞！愛雅則羞喊：「沒體驗過這種的，好想嘗試！」

拍攝這場戲時，梁瀚名需要裸上身做仰臥起坐，他表示自己為此禁食了一餐，讓肌肉更完美地呈現，「為了這場戲沒吃早餐，真的好餓！」，而平時就有健身習慣的他，也對自己的狀態非常滿意，愛雅認同地說：「問瀚名需不需要抹油加強，他都說不用，果然是對自己的身材很有自信。」

兩人因拍攝《機智》擁有好交情，私底下也都會互開玩笑，幕後互動十分有趣。梁瀚名開始仰臥起坐後，愛雅便幫忙壓著他的腳背，每一次坐起來兩人就更靠近一些。愛雅憶起拍攝過程笑談：「當時我直接跪在瀚名腳上，他的腳應該差點斷掉。」梁瀚名則分享坐起來的那剎那會跟愛雅說「看什麼看！」笑翻全場，結果自己正式來的時候也笑場，NG大約兩次。

愛雅日前確診新冠肺炎，康復後回歸劇組已有一個多月，她透露剛回歸時有些健忘，台詞都背不太起來，還好現在都恢復了，只剩下容易疲倦，並自曝體重自開拍到現在胖了5公斤，但她也毫不在意：「我每天都很開心的吃，不知不覺就吃很多，臉圓了反而很滿意，因為看起來會比較年輕。」

《機智校園生活》電視版每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道播出。