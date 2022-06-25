農委會農田水利署計畫在土庫鎮興建圳道型太陽能發電，當地居民認為電磁波會對健康造成影響，25日掛白布條抗議，太陽能公司表示圳道型太陽能發電，經過檢測不會影響健康，且棚架下方空間還可供社區使用，一舉數得，將持續與居民溝通，創造雙贏。

農水署配合政策發展綠能，規畫在嘉南大圳濁幹線土庫鎮溪邊里段，興建約1公里長的圳道型太陽能發電，25日太陽能公司前往溪邊里舉行說明會，數十名里民到場，強調里內已有高壓電塔了，不希望再有太陽能發電，要求太陽能公司停止計畫，否則不排除陳抗。

溪邊里里長許宏義表示，每次下雨後，里內的高壓電塔都會發出電流聲響，現在又要興建太陽能板，里民們都很擔心電磁波，且最近嘉義養豬場還發生太陽能電箱爆炸，結果電死數百頭豬隻意外，所以大家才會反對興建。

太陽能公司協理游宏昌表示，圳道型太陽能發電設於圳道旁水利地，並在光電棚架下方設計開發空間，結合地景地貌與美化鄰里社區的規畫，可為地方帶來綠美化空間，也可作為社區聚會、展演、烤肉等用途，對地方發展有正向的幫助。

游宏昌說，今年3月，濁幹線上已興建完成1處圳道型太陽能發電設施，目前營運情況良好，對於溪邊里民的疑慮，公司會持續進行溝通，與里民取得共識才會展開施工，一起創造雙贏。