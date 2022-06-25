今天午後熱對流旺盛，中央氣象局針對台北市等12縣市發布大雷雨即時訊息，中午2點後大台北上空瞬間風雲變色、烏雲密布，烏雲形成雨瀑，同時夾雜著連續劇大雷響與閃電，在北市上空形成壯麗景致，本報記者捕捉到雷雨胞籠罩在北市上空奇景，相當壯觀。
1名網友也在《PPT》發文，他到象山拍照，見遠方下起大雨，詢問網友們是該趕快下山，還是到旁邊的涼亭休息，貼文一出，引起熱議。
原PO在《PPT》以「靠北，台北市大暴雨，現在下山來得及嗎？」寫下，他到象山攝影平台拍照拍到一半時，突然發現遠方下起大雨，原PO詢問網友們：「現在是不是要趕快下山，來得及嗎？還是乾脆跟旁邊的瑜伽褲妹擠在涼亭躲雨？」
文章曝光後，網友們紛紛留言：「氣象預告說這兩天都有午後雷陣雨」、「中壢醞釀中 瘋狂打雷」、「我剛才就在那一小塊騎車內褲好濕」、「在郊外跟妹紙一起淋雨等公」、「好漂亮」、「等雨停快點出山吧」、「誰叫你拍101」。
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