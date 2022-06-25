苗栗縣25日新增確診者983人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣25日新增本土確診983人。衛生局表示自即日起，有條件放寬醫院陪、探病管理措施，另外，考量長照機構防疫及住民探視需求，即日起也放寬住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。但考慮住宿型長照機構傳播風險，疫情期間仍請鄉親儘量避免不必要的探視。

由於國內仍處於新冠疫情廣泛社區流行期，苗栗縣為維護長者及高危險群健康，積極推動新冠疫苗接種，截至6月24，苗栗縣75歲以上的第3劑施打率才56％，相較全國平均64.2％偏低，請長者盡快接種疫苗以保護自己和家人。

7月底前，凡是65歲以上長者，或是原住民55歲以上，施打任何1劑新冠疫苗，可獲得2劑快篩試劑及500元超商禮券。縣府呼籲尚未接種第1、2、3、4劑新冠疫苗的長者，儘速完成接種，以獲得保護力。

因應國內新冠疫情趨緩，民眾的疫苗接種率提升，衛生局長張蕊仙表示自即日起，有條件放寬醫院陪、探病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。

另外，考量長照機構防疫及住民探視需求，即日起也放寬住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。

相關說明如下，一、探病管理措施：（一）醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

（二）探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、陪病管理措施：（一）醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為兒童12歲以下、老人65歲以上、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，如行動不便、生活無法自理等，陪病人數上限為2人。（二）預定住院病人的陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天以上的陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名。未完成疫苗追加劑接種達14天以上的陪病者，應進行入院及每周定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日15天以上至3個月內」，得免除篩檢。

縣長徐耀昌表示，為降低住宿型長照機構傳播風險，疫情期間仍請鄉親儘量避免不必要的探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視；並請各住宿式長照機構務必落實執行相關措施指引，機構工作人員與住民儘速完成完整疫苗接種，以確保機構安全。