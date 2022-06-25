彰化摩鐵驚傳雙屍命案，一名男頭部中槍死亡，女子則遭悶死。(翻攝自員林分局臉書)

彰化員林市一家摩鐵驚傳雙屍命案！一對年輕男女入住員林某家摩鐵後，因時間到未見退房，員工查看後發現兩人陳屍在床上，警方獲報到場，發現女子無明顯外傷疑遭悶死，但一旁男子頭部有槍傷，兩人皆死亡多時，警方已到場採證調查中，目前初步發現暫無外力介入，警方研判有可能是起加工自殺案件，正調查釐清死因。

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