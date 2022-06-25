彰化員林市一家摩鐵驚傳雙屍命案！一對年輕男女入住員林某家摩鐵後，因時間到未見退房，員工查看後發現兩人陳屍在床上，警方獲報到場，發現女子無明顯外傷疑遭悶死，但一旁男子頭部有槍傷，兩人皆死亡多時，警方已到場採證調查中，目前初步發現暫無外力介入，警方研判有可能是起加工自殺案件，正調查釐清死因。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
彰化員林市一家摩鐵驚傳雙屍命案！一對年輕男女入住員林某家摩鐵後，因時間到未見退房，員工查看後發現兩人陳屍在床上，警方獲報到場，發現女子無明顯外傷疑遭悶死，但一旁男子頭部有槍傷，兩人皆死亡多時，警方已到場採證調查中，目前初步發現暫無外力介入，警方研判有可能是起加工自殺案件，正調查釐清死因。
★中時新聞網關心您：再給自己一次機會
自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務
生命線：1995
張老師專線：1980
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。