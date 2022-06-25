30歲丁姓男子22日晚和女友搭計程車，行經西門町時兩人吵架，女友暴怒直接下車，留丁在車內生悶氣，此時1名17歲吳姓少年經過，與車內的丁互看一眼，吳嗆丁「看三小！」，接著打開車門要將丁拉出來，丁見狀拿出隨身美工刀，朝少年右腹刺了1刀，萬華警方4小時後逮捕丁，全案依傷害罪送辦。

萬華警方22日深夜11時45分獲報，西門町漢中街有人遭刺傷，到場時發現少年右腹部受傷，經送醫包紮後暫無大礙。

警方調查，丁男原本與女友約會，搭小黃行經西門町，因細故口角，女友直接跑下車，丁情緒也被影響，坐在車內想著如何勸慰女友時，與經過的吳姓少年對看，吳自認被冒犯，嗆丁「看三小！」接著還跑去開車門，要把丁拉出來。

丁見吳闖進來，拿起隨身的美工刀反擊，刺中吳的右腹，吳受傷蹲在路邊，丁則示意計程車開走。

萬華警方獲報後調閱監視器，23日凌晨近4時，在延平北路循線逮捕丁，丁坦承刺人，但強調吳當時莫名其妙衝過來，加上自己也在氣頭上，才會拿刀反擊，警訊後被依傷害罪送辦。