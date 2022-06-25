新竹市25日新增791例確診個案，今年以來累積6萬4036例，全市確診比例約14.2％，截至目前居家照護者為6749人、居家隔離者為1579人。

新竹市衛生局指出，因應中央流行疫情指揮中心放寬探病的限制，即日起開放醫院、長照機構探病探視。加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。

住院病人的陪病者以1人為限，病人為12歲以下，65歲以上，身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人，但陪病者的公費篩檢僅限1名。

而住宿式長照機構訪客管制措施優先以視訊訪視為主，探視條件則依據各機構公告滾動式開放，採預約探訪每次2人以內，每次30分鐘為限，且在機構規畫的訪客空間內，各醫院及機構仍可參考中央原則自訂管理規範。

另，指揮中心宣布自6月27日起至7月31日止，社區式機構納入定期公費快篩範疇。快篩陽性，由機構立即請專責醫療院所視訊診療並投藥；確診後，3個月內免再篩檢。

市府表示，為加強長者接種疫苗以提升保護力，長輩接種任1劑次疫苗可獲得500元超商禮券及2劑快篩試劑措施，已延長至7月31日。

竹市下周維持中正市場、體育館及慈濟靜思堂3大疫苗施打站的開設，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每周一、三、五莫德納，每周二、四BNT。

衛生局也提醒，5到11歲兒童已開放第2劑接種，與第1劑接種滿4周後可向合約診所開診時間電話預約，其它年齡民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約。