台中市第二市場一家知名魯肉飯23日清晨發生命案，一名31歲男子疑似口解糾紛吃早餐遭人打死；對此台中市長盧秀燕在臉書及議會備詢時皆表示，「敢來台中犯罪，台中勇警一定抓到你！」；立法院副院長蔡其昌25日則表示，市長不能只是震怒，震怒一百次也解決不了台中治安的問題。

針對日前第二市場攤商客人發生暴力事件，盧秀燕除在臉書發文「我們絕對不容許任何不法情事在台中發生，只要敢犯罪，台中勇警從嚴、從速偵辦，一定逮到不法份子，切勿存有僥倖心態」。

盧秀燕24日也在議會備詢時強調，台中是全國票選最宜居的城市，地方治安良好，「敢來台中囂張犯罪，天南地北一定抓到你」，並說該案警察迅速跨區逮捕嫌犯繩之以法，對於警察冒險犯難的精神，她要表示謝意與敬意，希望大家給他們喝采與肯定。

對於台中市屢傳治安問題，民眾吃個早餐就被打死，民進黨提名參選台中市長的蔡其昌25日表示，台中長期被叫做慶記之都，這不是單一個案，市長不能每一次都震怒，震怒一百次也不會解決台中治安的問題，市長應該具體提出解決方案，讓市民安心。

蔡其昌強調，解決治安問題不能只寄望在警政，警政只是治安的一個部分，治安工作的進行，還包括民政系統、社政系統、民間的守望相助隊其至保全行業，這些都是要讓這個城市的治安變好，不可獲缺的部分，這涉及市長的執行力與整合能力，他如果當市長一定會將這些力量加以整合，把台中的治安搞好。