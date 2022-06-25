台南市長黃偉哲今天表示，台灣首例猴痘確診個案，是境外返台男性，由於猴痘屬高度接觸性傳染疾病，除已隔離接觸者，並做必要環境清消，全力防堵本土病例發生。

台南出現全國首例猴痘病例，黃偉哲今天出席新北市板橋區大遠百「2022台南國際芒果節」行銷活動受訪表示，這起個案為自德國返台留學生，疑境外遭朋友感染；由於猴痘與天花一樣，為高度接觸性傳染，潛伏期3至4天，已針對環境展開清消外，也對接觸者進行隔離。

黃偉哲呼籲國人赴國外旅行時特別小心，目前美國與歐洲、亞洲好幾個國家都有病例，這起病例雖為境外移入，但仍須小心本土病例發生。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，通報這名16日自德國返台的25歲男性猴痘病例，檢疫期間結束後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、皮膚紅疹及鼠蹊部淋巴腫大等症狀，24日確診猴痘。目前患者收治負壓隔離病房，相關症狀已有改善；匡列密切接觸者6人，包括家人及醫療人員均無症狀，將進行健康關懷，預定健康監測至7月14日。

由於國際猴痘疫情逐漸擴大，衛生局提醒民眾避免接觸齧齒動物和靈長類動物、生病或死亡動物，所有食物徹底煮熟才能食用；避免前往猴痘病毒流行地區以降低人際間傳播；自海外入境者若出現疑似症狀，儘速就醫並告知旅遊史及接觸史。有猴痘防疫相關問題，可打免付費防疫專線1922或防疫專線06-2880180諮詢。（編輯：孫承武）1110625