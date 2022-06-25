美國最高法院今天推翻憲法保障墮胎權，令西方領袖譁然，也引發此舉究竟是「莊嚴干預」抑或危及數百萬女性健康「悲劇性錯誤」之辯。

保守派佔多數的美國最高法院，今天以5票贊成、4票反對，推翻數十年來影響社會深遠的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade，美最高法院1973年裁定，認婦女墮胎權受憲法保護），另以6票贊成、3票反對，維護密西西比州禁止15週後墮胎的法律。

綜合法新與路透社等外電報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）說：「我很失望，因為婦女權利必須受到保護；我本預期美國會保障這樣的權利。」

國際特赦組織美國分會（Amnesty International USA）發表聲明：「墮胎是人權，任何人和任何地方皆然，我們將永不停止奮鬥。」

英國首相強生（Boris Johnson）說：「我認為這是一大開倒車。我一直相信女性有選擇權，我堅持這個觀點，這就是英國制定相關法律的原因。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特發文：「來自美國的消息令人震驚，所有政府、政治人物或男性，都不應對女性生理抉擇該做或不該做什麼置喙。」

杜魯道在聲明中對數百萬即將失去墮胎合法權利的美國婦女表達悲傷和同情，「我無法想像妳們現在感受到的恐懼和憤怒」他同時也向加拿大女性保證「會永遠支持妳們的選擇」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文：「她們（美國女性）必須受到保護。我要聲援今天受到美國最高法院挑戰自由權的女性。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也發表聲明說，過去25年裡有50多國放寬了墮胎法令，美國最高法院這項裁決是「開倒車」。

民主黨籍美國總統拜登說：「對於法院和國家來說，這是悲傷的一天。」「法院做了以前從未做過的事，公然剝奪對這麼多美國人來說至為重要的憲法權利。」「在我看來，這是最高法院實現了極端意識形態和悲劇性錯誤。」

前總統歐巴馬（Barack Obama）說：「今天，最高法院不僅推翻了近50年的先例，將本屬極為個人的決定權交給突發奇想的政客和理論家，破壞數百萬美國人的基本自由。」

美國國內保守派卻為最高法院今天的裁決雀躍。前總統川普稱懷孕是「上帝做的決定」，還說這項裁定「把一切交還各州決定，這事本就該屬於各州」。

前副總統彭斯（Mike Pence）則說：「既然羅訴韋德案已被扔進歷史垃圾堆，生命起源的新舞台已經出現，所有珍視生命聖潔的人，都有義務下定決心守護這些還沒來到人世的胎兒。」

反墮胎組織「SBA名單」（Susan B. Anthony List）主席丹寧費爾瑟（Marjorie Dannenfelser）說：「經50年遊說，成立為孕婦服務的希望中心，我們下跪祈禱與遊行，以確保強大的反墮胎聲音能在選舉中被聽見，如今我們終於等到，這是我們國家反墮胎光明未來的第一天。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110625