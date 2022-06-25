基隆市運動會25日上午在國立臺灣海洋大學舉行，有來自全市上千名選手同場交流。大會主席市長林右昌在致詞時表示，除感謝各界響應組隊參與，更感謝醫護人員的辛勞以及市民共同配合防疫工作，讓基隆市率先走出疫情，才能順利舉辦這場體育盛會。

林右昌表示，目前中南部還籠罩在疫情之中，不過基隆市率先走出疫情，因此可以順利舉辦這次的運動會，感謝所有市民共同配合市府的防疫工作，尤其感謝醫護人員的辛勞，讓疫情獲得控制，讓大家逐步恢復正常生活。

教育處表示，今年度運動會由中正區體育會承辦，內容精彩豐富，運動比賽項目包含趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽，由市府、各區公所等30個單位報名組隊，共計有1500名選手，參加「槌球我最行」、「造橋鋪路」、「疊杯接力」、「盲劍客」等趣味競賽，現場驚呼聲、加油聲不斷。

這場在海洋大學舉行的運動會，包括立委蔡適應、議長蔡旺璉、基隆後備指揮部指揮官宋自強等都出席開幕式，現場匯聚市府局處與基隆各機關代表，同場競技交流聯誼。

教育處處長杜國正也表示，全市運動會是機關同仁間的交流聯誼，透過趣味競賽及球類運動，鼓勵同仁在公務繁忙之餘也能放鬆身心。