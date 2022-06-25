富邦悍將25日上午進行一軍例行性快篩，郭俊麟、辛元旭、王詩聰、葉竹軒、蘇煒智等5名球員快篩呈現陽性，目前已安排PCR並依規定通報聯盟，另外剛下二軍的野手董子恩也快篩陽性。

富邦表示，確診人員即日起開始進行相關隔離作業，並遵守指揮中心及聯盟規範辦理，全隊其餘成員於今日賽前練習前快篩均呈陰性，球團將會持續密切觀察球團人員身體狀況並定期快篩。

富邦前次公告確診消息是17日，洋投羅力在要先發的當天快篩陽性，另外二軍的楊彬、朱益生也確診，相隔十餘天後富邦一口氣新增6名球員染疫。