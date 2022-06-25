前空軍副司令張廷廷。（資料照／杜宜諳攝）

美軍一架P-8A反潛機24日以由南向北飛行方式，穿航台灣海峽。前空軍副司令張延廷認為，P-8A反潛機很少通過台灣海峽，這次派出此款飛機且強調自由航行，顯示美國姿態又更高了！

據了解，美軍P-8A反潛機這次飛航台海上空，是開啟航空識別器，以航跡在台灣海峽上空畫出「海峽中線」。因此被中國大陸抗議是「公開炒作」，並以以「接近領空」為由，廣播要求美軍機「立即離開，否則予以攔截」。

對此，前空軍中將副司令張延廷25日在《新聞大白話》指出，美軍P-8A反潛機由南向北通過台灣海峽上空，有兩個指標。第一是美國強調自由航行，「美國這次行動，中共在無線電有說，我有聽」，「他說這個是接近中國領空」，雙方認知不同！所以中共以後會不會派飛機升空監視？抵近驅離？

張延廷也提到，今年6月28日環太平洋軍演登場，26國家參與，38艘軍艦、137架戰機和四艘潛艦，共實施12個科目，是目前全球最大軍演。台灣以前是觀察員，中國大陸以前是會員國，但目前都未參與。

張延廷強調，美國P-8A反潛機很少通過台灣海峽，大部分是軍艦，一個月通過一次，強調自由航行，顯示美國姿態又更高了！