移民署為方便社會大眾記憶及運用，目前的「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」將自7月1日起，由原來的「0800024111」，全面改碼為「1990」，7國語言提供免付費諮詢服務，讓新住民及外國人士在台遇到狀況時，可在第一時間得到協助。

移民署表示，政府多年來致力營造國際化親善環境，2014年設置「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」，號碼為0800024111，提供中、英、日、越、印、泰、柬語等7國語言諮詢服務，以協助外國朋友在台有更便利輕鬆的生活。

2020年因新冠疫情影響，這支專線也支援1922防疫專線入出境諮詢，該年平均話務量超過30萬通，可見外國人士使用頻繁、熱絡，但原本的10碼熱線，讓不少人不便記憶，移民署決定簡化熱線號碼，改成方便易記的「1990」，諧音「馬上幫你」並於3月1日啟用。

自7月1日起0800專線即將停用，正式改碼為「1990」。 移民署表示，熱線服務項目包含停居留法規、生活資訊及社會福利等，曾有外國朋友搭乘火車時不慎遺失錢包，經熱線客服人員協助讓外國朋友順利尋回錢包。

此外，熱線「三方通話」更是即刻救援的好幫手，曾有剛嫁來台灣，還不會說國語的新住民撥打熱線詢問疫苗施打問題，經客服人員聯繫1922專線，以三方通話方式進行線上溝通，最後順利讓民眾獲得解答。

移民署表示，「1990馬上幫您」熱線（國外自7月1日起，請撥打＋886-800-001990），提供24小時全年無休之中、英、日語、週一至週五1天8小時之越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語多語服務，歡迎新住民、外國人士及國人，妥善撥打利用，一通來電立即協助。