李玉璽（右）上台合唱力挺好友李晉瑋。（宇森工作室提供）

李晉瑋24日在台北信義誠品演出。（宇森工作室提供）

李晉瑋的全創作專輯《What’s Your Story？ 》巡迴活動，終場24日在台北信義誠品登場，他一連送上8首歌曲，日前確診染疫的李玉璽隔離出關後隱藏群眾裡力挺好友，卻因身高與樣貌顯眼一眼就被李晉瑋看穿趁機拱上台合唱，當日恰巧是李晉瑋生日，李玉璽與李晉瑋經紀公司送上事前特地準備的專輯造型蛋糕，與全場歌迷一同為李晉瑋慶生。

李晉瑋演唱與木曜女神WINNI溫妮合作的〈派對〉時，特別邀請現場女粉絲上台演唱溫妮的橋段，女粉絲大方上台後，李晉瑋問對方：「會緊張嗎？怎麼辦我突然好緊張喔！」逗得現場哈哈大笑。李晉瑋隨後接著彈唱由李玉璽演唱的電影《我的少女時代》插曲〈我們青春〉時，眼尖看見李玉璽隱身人群中，隨後拱他上台一同演出， 李玉璽笑喊：「這是我確診康復後第一次唱歌耶！」為了捧場好兄弟李晉瑋的演出，李玉璽大方上台，並且加碼合唱〈明日的你〉、〈放下 旅行〉，2人之前一次公開合唱是李玉璽首張專輯《搖滾小日子 》宣傳時巡迴各地咖啡廳走唱，如今暌違8年後再度合體，讓粉絲滿滿感動。

李晉瑋演唱會最後一首〈晨曦裡〉時，經紀公司特別準備《What’s Your Story？ 》專輯造型款蛋糕，與李玉璽一起驚喜送給李晉瑋祝福他生日，李晉瑋開心許願：「希望可以讓更多人聽見這張專輯，還有希望所有人都平安健康心情好！」而李晉瑋家人也特地到場參與，在粉絲與親朋友好友的同樂祝福下歡渡29歲生日。