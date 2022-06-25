民進黨立委林楚茵昨在臉書說，新北市府提供中央流行疫情指揮中心資料顯示，恩恩送醫當天18時37分已在加護病房救治，但實際19時21分才上救護車，質疑新北市府資訊造假。國民黨下午回應，林指鹿為馬，惡意栽贓新北市長侯友宜。

國民黨發言人江怡臻表示，4月16日新北市提供指揮中心的恩恩送醫資訊，並沒有「18點37分在ICU救治」時序，18點37分是中央法傳系統顯示恩恩被醫院通報確診系統時間，請民進黨不要再用假消息抹黑新北市府。

江怡臻批評，民進黨用假消息當作是新北市府做錯的證據，企圖透過扭曲事實方式，政治操作、惡意攻擊，指鹿為馬讓人啼笑皆非；呼籲民進黨讓恩恩案回歸司法調查，不要再用似是而非說法誤導市民，獲取政治利益。

江怡臻說，蔡政府不要再雙重標準，放任民進黨政治人物持續用假消息抹黑新北市，既無助於真相的調查，也持續打擊市府同仁和基層人員的努力。