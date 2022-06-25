宜蘭縣今天（25日）新增702人確診，無新增死亡個案，累計全縣突破7萬人確診，縣長林姿妙表示，童玩節7月2日正式開始，為了確保民眾安全及兼顧經濟發展，縣府團隊將依據中央防疫規則辦理，尤其針對水域部分，會採取比現下進入游泳池更加嚴密的防疫措施，要讓遊客玩得盡興且安全。
林姿妙表示，針對童玩節防疫規則，縣府將依據中央規定辦理，要求遊客進入園區全程佩戴口罩，只有進入水域或用餐可暫時脫下口罩，並且會視疫情狀況滾動式調整。
縣府表示，針對水域部分的防疫規則，會採取比現下進入游泳池更加嚴密的防疫措施，包含五大戲水設施入口處安裝防疫門，要求遊客入水前清消；每日活動結束後，清洗水池及換水，承辦單位也會在活動中適時補水。
縣府表示，將委託專業團隊水質管理，每日監控且定時採驗水中氯濃度及酸鹼值等，每日公佈檢測結果，以確保水質安全，文化局和第三公正單位，也會不定時進行採驗作業，要讓遊客玩得開心、玩得放心。
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