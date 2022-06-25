陸禁台石斑魚，屏縣府積極替養殖戶找出路，25日舉行「膽大包天」記者會推石斑魚多元入菜拚庶民經濟。（謝佳潾攝）

陸禁台石斑魚，屏縣府積極替養殖戶找出路，25日舉行「膽大包天」記者會推石斑魚多元入菜拚庶民經濟。（謝佳潾攝）

陸禁台石斑魚，屏縣府積極替養殖戶找出路，25日舉行「膽大包天」記者會推石斑魚多元入菜拚庶民經濟，期間縣長潘孟安透露，事發至今，中央與地方毫無接觸，縣府完全不知農委會有何凍存機制、產地促銷措施，只能自食其力，中央作為令人遺憾。

潘孟安說，上周大陸無預警禁止台灣石斑魚至今，屏縣府沒接到中央任何通知或指令，也不知道農委會有何凍存機制、產地促銷措施，完全不知道對方要怎麼處理，只能自食其力處理、自行連絡加工廠，中央與地方政府的零接觸作法，令人遺憾。

農業處長鄭永裕也稱，陸無預警禁台灣石斑魚後，中央只要求地方政府追蹤查驗，但後續的行銷、紓困等，中央都不曾與地方政府談，所以屏縣府只能自立自強，所幸拓展市場、強化地產地銷等計畫，縣府早就在做，如「膽大包天」的石斑魚多元入菜行銷，是在1個半月前就已規畫，並非因陸禁台石斑才做。

他強調，屏縣府已與全聯談好合作，7月後全聯會以1斤160的價錢，向養殖戶收購龍虎斑，這個價錢與外銷價差不多，此外，因養殖戶也怕盤商趁機打壓，所以目前不趕著出貨，龍膽石斑維持平穩價格，1斤150元，縣府媒合的3家加工廠也將採取保證收購價，保障養殖戶權利。

「中央官員要來產地了解民意！」對於中央的零接觸，養殖戶也很有感，記者會現場一名郭姓養殖戶說，電費漲、飼料漲，每個東西都在漲，就只有石斑魚在跌，而中央對這樣的狀況好像不聞不問。他向中央喊話道，農委會快下鄉跟養殖業者溝通一下。

他無奈道，農委會主委陳吉仲雖稱有企業要購買石斑，但也要有積極動作，現在只有雪中送炭才能幫到養殖戶，以及維持市場價格平穩，石斑魚的價格只要一跌，在市場上一定會造成排擠效應，午仔魚等都會受到波及，目前龍虎斑已從1斤170元跌至130元。