基隆市長林右昌25日表示，依指揮中心公布的數據顯示，基隆市新增確診為525例，是本島新增確診第二低的縣市。此外，基隆市府針對65歲以上長者提供集中施打第四劑疫苗後，已經完成施打第四劑施打的長者比例達6成7。林右昌呼籲尚未施打的長者儘快施打。

根據基隆市衛生局統計，自6月20日基隆市展開長者集中施打第四劑疫苗以來，中正區施打3798人、完成率73.42％，七堵區施打3431人、完成率66.71％，暖暖區施打2250人、完成率70.51％，仁愛區施打3395人、完成率67.48％，中山區施打3196人、完成率57.44％，安樂區施打4738人、完成率67.77％，信義區施打3762人、完成率69.32％。合計全市施打24570人，完成率67.28％。

林右昌呼籲，尚未施打的長者儘速前往合約院所進行施打，7月31日前還可以獲得500元禮券與4支快篩。

依指揮中心公布的數據，基隆市25日新增確診525例，其中外縣市通報76例，佔14.48％。目前基隆市新冠專責病房共198床，目前收治102人、空床96床，空床率48.5％。