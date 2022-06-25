竹市開業35年的老字號餐廳「家欣樓」宣布因不敵疫情將於7月31日結束營業，柯文哲也回應表示，他當年就是在家欣樓舉行結婚典禮的，實在令人不捨。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

竹市開業35年的老字號餐廳「家欣樓」宣布因不敵疫情將於7月31日結束營業，立委高虹安特別在臉書呼籲政府正視相關問題。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

竹市開業35年的老字號餐廳「家欣樓」宣布因不敵疫情將於7月31日結束營業。（摘自家欣樓臉書／陳育賢新竹傳真）

發結婚照網喊佩琪醫師好美 柯文哲笑吐「一句話」：回家會被K

新竹市開業35年的老字號餐廳「家欣樓」，日前在臉書突然宣布，因不敵疫情將於7月31日結束營業的訊息，震撼地方餐飲界並掀起廣大在地民眾的回憶，其中，老家就住在家欣樓對面的台北市長柯文哲也留言感到不捨，還PO出他與妻子陳佩琪的結婚照，指兩人的結婚典禮就是在家欣樓舉辦的。

「家欣樓時尚婚宴會館」本月23日突然在臉書的粉絲專頁發布「結束榮業公告」，家欣樓指出，親愛的老朋友老顧客們，在這裡…以沉重的心情，跟長期支持我們的貴賓朋友們報告，「家欣樓」營業至2022年7月31日，畫上休止符。

因為疫情的影響加上不可預期的未來，我們掙扎了很久，以無比不捨與沉重的心情，做了這樣的決定，誠摯感謝每1位貴賓，陪伴我們走過35個年頭及數不清的日子。

此文一出，震撼地方餐飲界，更引發廣大在地民眾討論及勾起無限回憶。

由於日前民眾黨1個多月前舉行記者會，介紹縣市議員參選人並與媒體餐敘，因家欣樓就在柯文哲老家的正對面，走路不到3分鐘即可到達，民眾黨為了柯文哲的方便，還特別選定在該餐廳舉行記者會。

昨天高虹安特別在臉書提到此事件，她說，家欣樓的歇業絕非個案，全台許多餐廳、小吃店在這波疫情中深受其害。面對接下來的疫後復甦、變種病毒威脅，甚至是全球性的通膨危機，要求政府面對問題、解決問題，正視基層民眾與商家的困難處境，提出合理的因應政策。

而此文也意外釣出柯文哲當年就是在家欣樓舉辦婚宴的往事。柯文哲今天中午就在高虹安臉書回應表示，他和陳佩琪當年就是在家欣樓舉行結婚典禮的，這幾年遇到父母親生日，家族聚會也都是在這裡聚餐。

「一早看到這個消息，覺得震驚也遺憾，謝謝家欣樓35年來，陪伴無數新竹人度過人生里程。疫情加上通膨，如何幫助店家振興轉型，這是1個難題，我們都要嚴肅面對。」臉友們也紛紛對疫情與通膨件出討論。

而柯文哲也特別貼上兩人結婚照，只不過，照片一出，回應者不免歪樓一下，「柯文哲那個瀏海如此的狂野～」、「其實沒想到主席年輕時是氣質型男咧…」、「柯P看起來就醫師樣」。