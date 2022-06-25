詐團事後以各種理由不出金，並要求不要回覆業者訊息。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方提醒假求職詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

南投縣一名40歲李姓女補教老師，日前收到一則「誠徵網路購物平台線上兼職」的手機簡訊，號稱工作輕鬆免經驗、自由彈性、薪水現領，而且學生工讀、家庭主婦、甚至居家隔離者都能參加。李女便依簡訊所留LINE ID與對方取得聯繫，開始接收對方派發工作任務，不料竟在短短一個小時之內，遭詐騙集團光速捲走17萬多元。

對方向李女說明，工作其實就是幫網路購物平台的商家「衝銷量」，以提高賣場流量及曝光度來增加業績。只要先點選派發員提供的賣場商品連結，再透過QR Code以LINE PAY的方式支付商品金額，回報系統經審核通過，就可以馬上收到退還商品價金，以及獲得5％-10％不等的回饋佣金。

李女前幾筆較低價位的商品交易按指示操作，都順利收到回饋佣金，但接著對方開始鼓吹她申請「優質任務」，只要完成3筆高價位商品的訂單，就能將佣金回饋提高至10％。

李女不疑有他，同意接單，不料在支付1萬6800元的商品款項後，竟遭對方以「下標數量錯誤」為由，告知任務未完成，無法退款，李女只好補支付5萬400元，以為達成任務應可申請回饋，此時對方竟又聲稱系統監測到她操作過程有異，疑似「惡意刷單」，要求再支付「認證」費用，李女再湊足8萬9800元認證費，一直到已身無分文，對方仍持續要求多筆認證費，李女才驚覺被騙。

警方表示，這是一種假求職詐騙手法，常以賣場「衝銷量」、「搶單」為號召，先以小額回饋取得民眾信任，再以提高佣金回饋比例鼓吹參與大額任務，使被害民眾所支付的金額在不知不覺中越來越高。

待民眾投入大筆金額，即以操作錯誤、任務失敗等各種理由拒絕返還，或以惡意刷單、凍結帳戶為由，恐嚇被害人必須支付認證費用。

刑事局呼籲，在網路上看到任何兼職打工資訊，務必提高警覺，尤其僅透過LINE聯繫者，遭詐風險極高，務必針對相關資訊多方查證，以免錢還沒賺到，反落入詐騙集團的陷阱。