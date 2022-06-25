網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼不但經常曬辣照，也憑搞怪梗圖影片吸引大批粉絲，動態還不時結合社會時事，日前台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽於25日開幕，展方24日舉行記者會，記者會上郭鬼鬼驚喜現身，成為全場焦點，可愛造型讓不少網友大讚。

近日展覽「亞洲的地獄與幽魂」在網路上引爆話題，該展覽的贊助商其中之一就是郭鬼鬼爸爸開的「藍天驛站商務旅館」，郭鬼鬼這次代表爸爸出席，為了該展覽，郭鬼鬼特別選了符合展覽主題的殭屍裝，在臉上貼上兩塊紅紙，頭上戴著清朝官帽，模樣非常可愛，不過郭鬼鬼身材傲人，原本寬鬆的清朝官服她穿上卻變很緊，從側面看胸型輪廓非常明顯，郭鬼鬼甜喊：「小鬼薑絲（殭屍）來了」。

參加完記者會的郭鬼鬼發文提到：「我找到我的薑絲（殭屍）同伴了，巧遇視網膜牧師來驅魔」，針對部分民眾因信仰不支持辦該展，郭鬼鬼發表看法：「有些人說帶小朋友來看薑絲（殭屍）會學壞？真正教壞小孩的，是那些社會案件上對人施暴、詐騙別人血汗錢，卻開跑車炫富爽爽過的那些人！這樣要怎麼教小孩為善努力呢？」她同時寫下勸世名言：「平時不做虧心事半夜不怕鬼敲門」。

照片中郭鬼鬼的造型很用心，沒有露出引以為傲的傲人上圍，卻不忘露出一雙大長腿，現場遇到網紅視網膜，兩人化身東西方神鬼對決，拍完照視網膜還相約一起去露營，畫面十分逗趣，讓許多網友紛紛留言「這麼可愛的薑絲（殭屍），我想被咬一口」、「好漂亮的美女殭屍啊，支持台南美術館的文化展，哈哈哈」、「來吧，不怕，我是一眉道人」、「我願意被咬」、「第一次看到快把衣服撐破的殭屍」、「衣服快壞了」、「薑絲奶茶沒有這麼大杯」、「一大波殭屍來襲」。