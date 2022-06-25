國內昨檢出首例猴痘境外移入個案，為移民自德國入境的20多歲男子，衛生單位原匡列20接觸者，但疾管署公布最新疫調、接觸者追蹤指引後，減列至9人。根據指引，接觸者依接觸情境可分為低、中、高風險，但不論是哪一種風險，都需要實施21天的自我健康監測，最晚需監測至7月14日。

疾管署今公布猴痘疫調、接觸者追蹤指引。根據指引，疑似個案經通報至「傳染病通報系統」且判定為確定病例時， 個案居住地所在的縣市政府衛生局應依「猴痘疫調單」於個案確診後 24 小時內完成疫調。

個案的接觸者，依接觸情境分為低、中、高風險。若接觸時有適當防護、曾與個案共處同一空間(相距

2 公尺內)未達3小時且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備，或為社區一般接觸、戶外接觸者都屬於低風險；

若曾與個案共處同空間(相距2公尺內)，累計超過3小時，且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備、衣物與病患皮疹、體液或受污染的床單或敷料曾有接觸，且未穿著隔離衣的醫療相關人員，或是交通工具左右鄰座者，則為中風險接觸者；至於高風險接觸者，則包括性伴侶、同住家人、未戴N95面罩近距離執行醫療措施的人員等。

疾管署副署長莊人祥表示，衛生局依今日最新指引，重新檢視後，將原匡列的20位接觸者減列為9位，包括3位家人、5位醫療人員、1位其他。不論是低、中、高風險，都需從最後接觸日起，實施21天健康監測，最晚監測至7月14日。

另一方面，疾管署今也公布猴痘個案隔離處理流程圖，個案就醫後，醫院需詢問接觸史、旅遊史、居住史、職業、群聚狀況，以及臨床症狀。若符合定義就需通報，配戴外科口罩就地隔離，收治於負壓隔離病室，治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落為止。莊人祥表示，個案的治療時間可能介於10天～20天左右，每個人情況不一樣。