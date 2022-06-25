台中市25日在全市12個學校開設假日校園兒童BNT疫苗快打站，預計將有4783名5-11歲兒童將完成第二劑接種。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

依據中央統計至6月23日的接種資料顯示，台中市5-11歲兒童第1劑疫苗覆蓋率79.05％，而第2劑接種率為7％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市25日在12處校園設置假日校園快打站為5到11歲學童接種第二劑兒童BNT疫苗，台中市長盧秀燕也特別到大里瑞城國小關心快打站接種情形。（馮惠宜攝）

台中市25日新增6075例本土個案，並新增19例死亡個案，疫情呈現高原期緩降；台中市副市長令狐榮達於疫情記者會表示，台中市今日在全市12個學校開設假日校園兒童BNT疫苗快打站，預計將有4783名5-11歲兒童將完成第二劑接種。另，中央宣布長者第4劑500元禮券及2劑快篩劑鼓勵措施延長到7月底，中市也將再規劃快打站為長者接種。

台中市25日新增6075例本土個案，較之上周六確診人數銳減23％，令狐榮達表示，台中疫情呈現高原期緩降；另，中央也公布台中市新增19例死亡個案，年齡界於35歲到93歲，其中最年輕35歲個案，本身有癌症及肝硬化病史，6月4日確診、6月12日死亡，沒有接種疫苗紀錄。

令狐榮達說，為提升兒童防護力，台中市第2劑兒童BNT疫苗，這幾天已陸續開打，台中市採行醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」措施，其中，假日校園兒童疫苗快打站今日開打，全市共開設12處校園快打站為孩子接種。統計截至今日中午前，整體實際接種人數約為1693名，上午未有孩童出現接種後身體不適情況。

市長盧秀燕一早前往大里瑞城國小關心快打站接種情形，並慰勉工作人員辛勞。令狐榮達也到西區忠孝國小快打站關心接種情況，他說，快打站接種井然有序、秩序相當良好。在場陪同施打的家長也紛紛表示，「非常方便」、「動線安排很好」、「施打環境舒適」等。

令狐榮達表示，依據中央統計至6月23日的接種資料顯示，台中市5-11歲兒童第1劑疫苗覆蓋率79.05％，而第2劑接種率為7％，接種率六都第一。

有關長者第4劑接種，令狐榮達說，中央宣布65歲以上長輩、55歲原住民打第4劑的獎勵500元禮券、2劑篩劑的措施要延到7月31日，市府考量各區的社區快打站優化，以及快打站設置的地點評估，可以做得更完善，目前正在通盤檢討計畫持續以快打站方式為長者接種，後續就會宣布，再請市民好朋友多加留意。