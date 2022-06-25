女星陳伊（伊伊）是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是女團「伊梓帆」一員，擁有甜美臉蛋加上魔鬼身材，吸引大票粉絲支持，日前在社群媒體分享到澎湖旅行拍攝的美照，只見她身穿U型低領口上衣，一對傲人雪白北半球及事業線大方見客，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

陳伊在instagram曬出去澎湖旅行的照片，只見她對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，搭配藍天白雲的絕佳美景，被粉絲堪稱是「澎湖最美風景」，身穿U型設計白色緊身衣的她，拍照時微微將身體往前傾，一對傲人北半球直接探出來見客，擠出的深邃事業線讓人看得目不轉睛，接著將背面面向鏡頭，直接解放白皙美背，火辣視角讓網友們看了鼻血直流。

此外，她也曬出在知名景點大菓葉柱狀玄武岩拍的美照，除了露出傲人上圍及白皙美背，穿的褲子呈現的視覺效果，讓一雙美腿更加纖細修長，接著一個側身不僅讓S型火辣曲線一覽無遺，蜜桃翹臀更是引發網友暴動。

一系列美照電的網友神暈目眩，短短時間就吸引上萬人按讚，紛紛留言：「好可愛又性感」、「難道我又初戀了」、「歡迎熱辣甜美的陳伊蒞臨美麗的澎湖」、「後面那個設計太性感了」、「不管正背面都超辣」、「是不是澎湖的美女都像你這麼美…還是只有你是例外」、「早安，辣眼睛，著火了」。