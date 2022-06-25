樂天桃猿「微笑左投」陳冠宇24日繳出返台代表作，可惜只剩最後1個家局數時豪勁被敲出追平陽春炮，讓他到手的勝投飛走，就連總教練曾豪駒都開玩笑說：「他問天了！」陳冠宇雖然也覺得有點可惜，但他認為這就是比賽一部分，比起勝投自己更滿意昨天的投球節奏，「第一次感覺5局一下子就投完了。」

陳冠宇前5局他只被敲出3支零星安打，6局上雖然被李凱威、拿莫伊漾連2支二壘安打失掉1分，但他立即回穩，最後用103球投7局，改寫返台後單場投球局數新高，投出7次三振、2保送，被敲5支安打、失1分，原本有機會拿下本季第2勝，但終結者豪勁關門失敗，挨劉基鴻陽春炮，打完9局雙方2比2進入延長賽。

談到昨天的好表現，陳冠宇說：「昨天節奏都在自己的掌握中，感覺很快5局就到了，好像比賽才剛開始，整個投球都在自己的節奏範圍內。」過去陳冠宇投球較為謹慎，常常希望把球控在邊邊角角，也導致比賽節奏拖得較緩慢，總教練曾豪駒希望他能改善，昨天也看到他的改變，「他整體投球位置、品質都有在掌握中，也不再堅持邊邊角角，身為投手就是要敢勇於對決。」

陳冠宇表示，主要是想法的關係，雖然昨天也有遇到些危機，但沒花太多球就能順利解決，他認為捕手張閔勛的配球也讓他很有安心感。雖然到手的勝投飛走，但陳冠宇不是太在乎：「雖然只剩一個出局數，被全壘打這就是比賽的一部分，我只希望球隊能贏球，因為這是我們的目標，雖然覺得可惜但不會特別洩氣。」

值得一提的是，這是陳冠宇自2016年9月30日還是效力日職時，相隔2093天再度先發投滿7局，他笑著說：「真的好久了！其實自己體力的體力沒太大問題，意志力撐過的話，希望以後還是以7局為目標，因為先發投手本就是要把基本的投球局數做到，才能為球隊貢獻。」

昨天能夠投到7局，陳冠宇還透露一個小改變，以往他在局間休息時都會喝大量的水補充流失的水分，但這樣和反而流更多、身體也感覺比較笨重，後來防護員建議在水中添加一些電解質產品，「昨天的汗就沒留那麼多，往後就在試試看，再用這種方式讓自己更輕鬆投完整場比賽。」