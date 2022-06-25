有些人記憶力非常好，再小的事情也能記得清清楚楚，但有的人就像是金魚腦，上一秒做的事，下一秒可能就忘記了。占星師菊池美佳子在日本網站「占TV」分享12星座記性排行榜，最後一名的巨蟹座天生記憶力差，而第一名的雙子座給人健忘的印象，但卻是裝出來的，他們其實把每一件事情都記得一清二楚。

第12名、巨蟹座

巨蟹座的守護星是月亮，個性較為敏感，所以情緒波動極大，在性格不穩定的狀況下，他們的記憶力參差不齊，甚至是非常差，很難對每件事情都有深刻印象。

第11名、天蠍座

天蠍座的記性處於極端狀態，時好時壞，總是要看事情或狀況而定，例如在考試前，他們可以很快的記住課本上的內容，甚至是倒背如流，但一考完試後就會通通忘記。

第10名、處女座

處女座記憶力並不好，每次在回想事情時，總是只能記住片段，所以他們有時會將重要事情寫下來，若出現問題就用查的，反而比自己用記的更有效。

第9名、天秤座

天秤座善於社交，而且人際關係非常廣，對於記不記得事情並不在乎，就算自己忘記了，也能找到記住的人詢問。

第8名、摩羯座

摩羯座很有野心，做事總是向前衝，因此對於已發生的事並不在乎，反而較關注未來該如何行動，因此過往的事他們幾乎不記得。

第7名、金牛座

金牛座記憶力普通，需要經過反覆練習，他們才會記住，無論做什麼事都是如此，以求學讀書來說，他們都要複習超過3次以上，才能將學問記在腦子裡，之後也不太會忘記。

第6名、雙魚座

雙魚座性格爛漫，給人多愁善感的印象，對於感情一片癡心，因此他們善於記住戀愛中發生的一切，例如紀念日、與愛人第一次約會的地點，不過就連感情中的傷心往事，他們也會記在心裡。

第5名、獅子座

獅子座做事霸氣，同樣也很有領導能力，在團體中能居於領導位置，主要靠做事果斷、膽量大獲得，他們的記性普通，但遇到感動的事情，他們總是難以忘懷，就算是童年的回憶，獅子座還是會牢記於心，不會忘記當時感動的情緒，可說是性情中人。

第4名、水瓶座

水瓶座善於理性思考，遇到問題時總能冷靜分析，並從經歷中吸取知識，習慣以邏輯去思考問題，因此總是能把每一件事情都牢牢記住，並以此作為日後判斷事情的依據。

第3名、牡羊座

牡羊座是12星座的佼佼者，他們擁有超群的領導能力，經常處於團體中的領導地位，想要帶領好底下員工，就要知道每位成員的強項，否則就難以駕馭整個團隊，因此牡羊座在記憶力方面非常好，因為記憶好壞也攸關他們的職場地位。

第2名、射手座

射手座是12星座中的哲學家，他們的神話和凱龍星（Chiron）有關，擁有半人半馬的形象，同時具有人類和動物的雙重身分，而「半人」的部分，是希臘神話中人馬族的大賢者，因此他們有著強烈的研究慾望，遇到問題時就想解決，自然培養出驚人的記憶力。

第1名、雙子座

雙子座心情反覆無常，習慣跳躍式思考，時常變換做事方式，因此給人健忘的印象，但並非他們記憶力不好，有時只是為了方便行事，假裝自己忘東忘西，而且雙子座有一心多用的能力，唯有記憶力強才能進行雙重工作，能夠不斷拋出新點子並確實達成。