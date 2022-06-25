台中市鄭姓男子今年3月因酒駕被檢警攔查起訴，台中地院依公共危險罪判處3個月有期徒刑，檢方認為鄭男市酒駕累犯不准易科罰金；眼看鄭男得入獄服刑，鄭妻向法院聲明異議，法院審理認為鄭男是第二次酒駕，撤銷檢方裁量指揮，准予易科罰金；檢方得抗告。

為了為嚴懲並遏止酒駕，各地方地檢署今年初以來，接連發布新聞稿指，針對酒駕累犯將不准易科罰金，直接命入監執行；台中地檢署因此針對鄭男的判決，不准易科罰金，要將鄭男發監執行。

眼看丈夫得進監獄坐牢，鄭妻趕緊向台中地院聲明異議；她指出鄭男是家中經濟支柱，若入監坐牢，家中經濟來源恐中斷；也替丈夫辯解，去年8月和今年1月酒駕，酒測呼氣濃度分別為0.39、0.28mg／L，雖超過0.25，但濃度不算很高，且也未發生車禍，或異常、危險駕駛行為。

鄭妻稱，第二次酒駕，丈夫是前一晚在家中喝啤酒，隔天覺得酒退了才開車出門工作，沒想到年紀大了代謝變慢，被攔查酒測呼氣時濃度才會超標，直接發監不准易科罰金，有違比例原則。

台中地院法官審理時認為，法務部就酒駕再犯發監標準是「5年內3犯酒駕，原則不准易科罰金」，但也列出5項但書；而鄭男的累犯認定，是曾在2019年7月因業務過失致死獲得緩起訴，去年8月首次酒駕，則被判刑2月、緩刑2年確定。

台中地院法官審酌，鄭男今年酒駕是第二次再犯，業務過失致死獲緩起訴，是因鄭男擔任工地負責人，未注意並落實工安防護，導致員工不慎意外摔死，賠償和解後獲檢方緩起訴，過失犯罪與酒駕性質迥異，中檢之指揮檢裁量權有瑕疵。

考量鄭男二度酒駕判決確定，執行期間自自3月31日至6月30日期滿，若法院僅撤銷再經由檢方重行決定，加上往來程序時間，形同讓鄭男完全未獲救濟，因此裁定撤銷台中地檢執行指揮書，並直接諭知准予鄭男易科罰金。