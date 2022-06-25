1名網友在《爆廢公社》以「這個技術，我騎車這麼久也練不起來」轉發一則影片，畫面中1名穿著熱褲黑絲襪的女騎士遭後方機車追撞，當下女騎士整個後仰躺在機車坐墊上，但令人嘖嘖稱奇的是，女騎士遭撞後竟快速起身抓好龍頭，繼續向前直行，文章曝光後引起大批網友熱議。

1名穿著熱褲的女騎士遭後方機車追撞，她竟能抓穩龍頭繼續直行，讓網友們直呼：「腰很軟」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在臉書社團《爆廢公社》轉發一則行車紀錄器則影片，時間是上個月，在新北市三重區重新路五段前，畫面中可見一名穿熱褲黑絲襪的女騎士好端端地騎在馬路上，後方騎士疑似未保持安全車距突然撞上，女騎士遭撞後竟直接躺平在機車坐墊上，且不到幾秒鐘的時間她還能自己坐起來，抓穩龍頭繼續直行，原PO發文直呼：「這個技術，我騎車這麼久也練不起來」。

影片最後女騎士減速找撞她的車主理論，該影片曝光後，有網友幫忙後制音效，更在畫面中kuso寫下：「可以要個Line嗎？」短短12秒的影片，吸引近1萬名網友按讚，快2000名網友留言。

大家紛紛在貼文下方爆笑寫下：「下車第一件事頭殼巴蕊」、「也太厲害了吧這操作」、「肌到用時方知好」、「連續看了好幾次」、「強大的核心肌群」、「有在健身」、「這追愛方式太猛烈了」、「腰很軟喔」、「這真的天選之人」、「這招我練了40年撞壞了300多台機車還是功敗垂成」、「坐著騎？趴著騎？還是躺著騎好玩」、「這個女生太厲害了」。