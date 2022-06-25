44歲女星侯怡君今(25日)在臉書悲痛證實，父親已經在前一天過世，「抱著你不肯鬆手，是害怕像風箏斷了線，不停的吻著你的臉龐和雙手，是想永遠記得你的味道」，字裡行間流露出她有多麼不捨。

侯怡君之前曾透露父親因夜盲症（RP）導致雙眼全盲，今她悲痛發文，表示父親已於24日離開人世，「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」，她感嘆人生有太多無常，讓她一時難以接受，「抱著你不肯鬆手，是害怕像風箏斷了線，不停的吻著你的臉龐和雙手，是想永遠記得你的味道」。

她也哀傷呼喊「爸……我好愛你，我好想你，來我夢裡好嗎？我的至愛，爸爸謝謝您」，字裡行間都是對父親的滿滿不捨。而侯怡君的老公蕭大陸接受《中時》訪問時表示，「因為自己還在忙，目前都還不知道實際情況，昨天侯怡君已經先下去南部處理了，只有聽說岳父是在客廳坐著就突然沒有呼吸心跳，他有過心臟病和中風病史，推測應該是心肌梗塞，他這幾天會抽空下南部了解狀況」。

侯怡君發文流露滿滿不捨。(圖／取自侯怡君臉書)

而侯怡君也透過經紀人表示，父親雖然失明，可是身體很健康，但昨晚是突然的心肌梗塞離開，被看護發現躺在沙發上就像睡著一樣，她接獲電話後，侯怡君也趕緊從台北開車趕到南投醫院，沒想到父親還是離開了，享壽72歲。

而她現在心情比較平復了，為了媽媽還是要打起精神，只是一開始真的很錯愕也難過，幸好第一時間先生蕭大陸也有陪在身邊，只是今天有工作，就先回台北，預計今天工作結束會再回南投老家，陪伴他們。

目前父親的靈堂在南投水里老家，侯怡君跟弟弟都在身邊陪著，另外還有一位在澳洲的弟弟，也在商討告別式的時間，讓全家人都能聚在一起送父親最後一程，也謝謝大家的關心。

侯怡君今年3月曾在臉書發文，痛斥爸爸的舊識，疑似蓄意欺負視障的爸爸，賣他壞掉且長蛆蟲的釀製梅子，讓她直呼太可惡，事後對方道歉，她和父親看在多年情份上，決定原諒對方。