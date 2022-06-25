臺南市美術館《亞洲的地獄與幽魂》開展首日，一名男網友拍下造成轟動的「湘西趕屍」照，掀起熱議。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

臺南市美術館《亞洲的地獄與幽魂》開展首日便造成轟動，甚至因人潮眾多一度暫停售票，就有男網友拍下現場照片及「湘西趕屍」的3具殭屍照，並打卡南美館，掀起熱議，不少網友看完照片忍不住笑稱，「這拍攝角度，感覺殭屍很驚恐」、「陽氣過剩，殭屍快嚇死了」。

「滿滿的人潮！」一名男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出兩張照片，並打卡臺南市美術館2館。其中一張照片是從3樓往下拍攝，可見不只售票櫃檯出現排隊人潮，就連滿好票準備進場參觀的人也大排長龍，另一張照片則是先前掀起轟動的3具招牌殭屍。

貼文一出不到4小時就吸引1.4萬人按讚，不少網友看到照片後笑稱，殭屍的表情就像是看到滿滿人潮而受到驚嚇一樣，「怎麼人多起來，殭屍的表情就像是被嚇到」、「這拍攝角度，感覺殭屍很驚恐」、「陽氣過剩，殭屍快嚇死了」、「人太多了，今天暫時無法呼吸」、「殭屍：陽間人類好恐怖」。

不過也有網友看完照片，認為並沒有想像中的毛骨悚然，「燈光太亮了，沒有那種陰森的氣氛」、「太亮了！不夠陰森了」、「這麽亮就沒感覺了啊」、「暗一點，再打些綠光，氣氛會比較棒」、「建議燈光調暗一點，再配合音樂，觀展更有感」、「太多人壯膽了完全感受不到恐怖氣氛」。

由於觀展人潮眾多，南美館中午12點10分啟動人流管制，暫時停止售票，如今人潮稍減緩，南美館再度更新售票資訊，於下午3點30分重啟售票，提醒民眾購票進場仍要配合現場管制及進場動線。