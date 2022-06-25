今中午楊梅永美路一處住家傳出巨響，疑是傅男實驗操作不慎才引發氣爆。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區一名甫高中畢業的18歲傅姓男學生，今在自家進行特殊氣體實驗，疑似因操作不慎引發氣爆，導致他全身約18％面積二度灼傷，實驗場所的浴室也炸得焦黑一片，目前送醫治療中，所幸無波及鄰居，確切爆炸原因仍調查中。

據悉，楊梅區永美路371巷一處大樓今中午12時許傳出巨響，警消人員獲報趕赴現場，現場並無火勢與黑煙，不過浴室裡到處都炸得一片片焦黑，更發現傅男在家中浴室倒地不起，經詢問得知是他在家進行氣體實驗，在測試時不慎使易燃氣體外洩，似乎是因此才釀成氣爆意外。

救護人員檢傷確認，傅男意識清楚，但2隻手掌與右側膝蓋均二度灼傷，面積約18％，所幸沒有生命危險，目前已送醫治療中。

傅男家屬則說，兒子對化學很有興趣，常泡在學校或家裡做實驗，不知這次是進行何種實驗，對事故發生表達歉意，所幸沒有波及到鄰居。警方也表示，相關事發原因以及傅男的實驗動機與材料為何，也需待其手術結束恢復健康後，才能進一步調查釐清。