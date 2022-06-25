大陸外交部網站25日消息，中國國務委員兼外長王毅介紹中方落實全球發展倡議的重要舉措說，大陸國家主席習近平在24日晚間舉行的全球發展高層對話會上，就落實全球發展倡議宣布一系列務實舉措，包括創設「全球發展和南南合作基金」、加大對中國—聯合國和平與發展基金的投入、成立全球發展促進中心、發布《全球發展報告》、建立全球發展知識網路等，將為動員全球發展資源、加快落實2030年可持續發展議程作出中國貢獻。

王毅指出，習近平去年9月在聯合國大會提出全球發展倡議，旨在推動國際社會形成合力，聚焦發展，為破解發展難題、如期實現聯合國2030年可持續發展議程貢獻了中國方案和中國智慧。

王毅說，這次高層對話會還發布了一份包含32項舉措的成果清單，覆蓋全球發展倡議涉及的減貧脫貧、糧食安全、抗疫和疫苗、發展籌資、氣候變化和綠色發展、工業化、數位經濟、數位時代互聯互通等八個重點領域，包括成立全球減貧與發展夥伴聯盟、發起「促進糧食生產專項行動」、建立國際疫苗創新與研發合作聯盟、推動建立全球清潔能源合作夥伴關係、建立全球森林可持續管理網路、舉辦全球發展國際論壇以及向開發中國家提供10萬研修研討名額等。

王毅強調，中方期待同國際社會一道，共同落實好高層對話會成果，開放各方共同參與的全球發展倡議專案庫，為加速落實2030年可持續發展議程注入強勁動力。