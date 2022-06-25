台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」25日開展湧爆人潮，中午為止預估出現6000人排隊等進場，館方一度暫停售票，不少網友見到群聚人潮吃驚「人比鬼多？」、「台南不是有猴痘？」台南市警方出動警力維護現場交通秩序。

南美2館「殭屍展」叫好又叫座，一早門口就出現民眾排隊等開展，人潮越來越多，中午已逾6000人，因展出空間僅能維持50人看展，館方一度暫停售票，等候的民眾排隊從館內蔓延到館外，有民眾拍下排隊照片，網友吃驚「人比鬼多？」、「不怕確診？」、「群聚猴痘」、「祝大家中獎」。

館方表示，「亞洲的地獄與幽魂」展期直到10月16日，民眾不用擔心看不到展覽，建議大家避開假日雍塞人潮，多利用平日看展。

南美2館在地的台南市警2分局，每時段派出6名制服警力在周邊道路交管，也與館方人員配合維持現場秩序，並取締占用公車停車格或紅線違停，更有警員在現場防扒竊案件發生。

警方呼籲，南美館地下停車場車位無法容納龐大車潮，提醒前來觀展之用路人可搭乘大眾運輸，開車者可運用「台南好停APP」查詢瞭解周邊停車格。