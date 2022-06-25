血尿原因有很多種，通常是由於尿路結構異常所致，泌尿科醫師李致樵近日就在臉書粉專PO文指出，一名55歲的陳先生近幾個月來出現數次無痛性血尿，甚至還伴隨血塊，就醫後才發現膀胱內壁長了一顆約3公分大小的腫瘤，確診為膀胱癌，是一種尿路上皮癌。李致樵提醒，血尿如果時常發生，就是身體正在發出警訊，千萬不要因為不痛就疏忽。

李致樵解釋，人體的泌尿系統是一個完全獨立的系統，尿液由腎臟製造，然後進入腎盂，再往下流到輸尿管、膀胱，最後到尿道一路相通排出體外。整個泌尿系統由上到下的內襯黏膜都附蓋著同一種上皮細胞，負責泌尿系統的第一道屏障，稱之為尿路上皮。

李致樵接著表示，整個尿路上皮覆蓋的範圍非常廣，包含腎盂、輸尿管、膀胱及近端尿道，任何一個地方都有可能長出惡性腫瘤，絕大部分都是由尿路上皮細胞病變而來，所以叫尿路上皮癌。若在膀胱又稱為膀胱癌，在輸尿管就叫輸尿管癌，若長在腎盂就叫腎盂癌。雖然本質上都是同一種癌細胞，但因為長出的位置不同，所以會有不同的處理方法。

李致樵指出，尿路上皮癌又分為一到四期，依癌細胞侵犯器官的深淺不同，從低惡性度到高惡性度，指腫瘤細胞分化的等級，期數越後面代表腫瘤侵犯的深度越深，就越難治療，若轉移到別的器官或淋巴結就是第四期，恐立即影響壽命。