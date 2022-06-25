金門今天新增99名新冠確診者，累計4680例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增99名新冠確診者，累計4680例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(25)日新增99名新冠確診者，累計4680例。針對目前國內已出現首例「猴痘」病例，縣府提醒，做好公共場所和居家環境清消，並避免接觸齧齒動物和靈長類動物，可預防感染的風險。

金門今天新增99名新冠確診者，累計4680例。目前收治中73例，其中無症狀或輕症63例，中症9例，重症1例；確診者居家照護649例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者157人，目前居家隔離286人，解除居家隔離130人。

縣府指出，國內出現第一起「猴痘」確定病例，它是人畜共通傳染病，與天花病毒同種，主要透過染病的齧齒和靈長類動物傳染給人類，直接接觸、食用感染動物，或是密切接觸感染者都有可能被傳染。感染後常見症狀是皮膚長出現病灶（如：水泡、班疹、皮疹）、發燒、畏寒、肌肉痛、淋巴腺腫大等，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

縣府提醒，要預防感染的風險，應避免接觸猴痘感染者和動物，如有疑似症狀應戴口罩就醫，並告知相關旅遊史與接觸史。