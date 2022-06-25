連結大、小金門的金門大橋可望在10月通車，交通部長王國材今前往工地視察，被問到近日熱門的「金廈大橋」議題，王回應，金廈牽涉國安課題，「我還是專心做我的金門大橋」。

金門縣立委陳玉珍指出，金門人有7、8成都支持金廈大橋，從金門看廈門，感覺就像淡水看到八里般近，最短距離僅1.8公里。

陳玉珍說，金廈大橋屬於上位政策，它會有利經濟發展，而廈門這麼近，希望有一天這樣的倡議可以實現。